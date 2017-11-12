За неполную неделю в Хибинах зафиксировано уже 11 сходов лавин

В горах Мурманской области с 7 ноября текущего года начался лавиноопасный сезон. За неполную неделю с этой даты зафиксировано уже 11 сходов лавин.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в настоящее время в горах сохраняется II (умеренная) степень лавинной опасности. Высота снега в пунктах наблюдения составляет 90 см . За прошедшие сутки специалистами отдела лавинной безопасности АО «Апатит» и службы лавинной безопасности МКУ «Управление ГО и ЧС» администрации г.Кировска сходы лавин не зарегистрированы.

Однако перед походом в горы следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.