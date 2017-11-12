Мурманская область. Арктика12.11.17 13:00
Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в настоящее время в горах сохраняется II (умеренная) степень лавинной опасности. Высота снега в пунктах наблюдения составляет
90 см. За прошедшие сутки специалистами отдела лавинной безопасности АО «Апатит» и службы лавинной безопасности МКУ «Управление ГО и ЧС» администрации г.Кировска сходы лавин не зарегистрированы.
За неполную неделю в Хибинах зафиксировано уже 11 сходов лавин
В горах Мурманской области с 7 ноября текущего года начался лавиноопасный сезон. За неполную неделю с этой даты зафиксировано уже 11 сходов лавин.
Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в настоящее время в горах сохраняется II (умеренная) степень лавинной опасности. Высота снега в пунктах наблюдения составляет
Однако перед походом в горы следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.
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