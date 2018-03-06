За несчастный случай на производстве оштрафовано должностное лицо АО «Олкон»

Прокуратурой г. Оленегорска проведена проверка соблюдения законодательства в области охраны труда в связи с несчастным случаем на производстве, произошедшим с работником акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат».

Установлено, что работодателем не были приняты меры по разработке и утверждению правил и инструкций по охране труда для выполнения работы по буксировке неисправного автосамосвала. Проведение работы по буксировке неисправного автосамосвала допущено без выдачи соответствующего наряд-задания с указанием мер безопасности.

Указанные нарушения явились основной причиной несчастного случая на производстве, повлекшие причинение вреда здоровью водителя предприятия.

По результатам проверки в отношении юридического лица АО «Олкон» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

Государственной инспекцией труда в Мурманской области по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 51 тысячи рублей.