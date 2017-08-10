За неуплату страховых взносов введена уголовная ответственность

Сегодня вступает в силу закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды». Он распространил на страхователей, которые уклоняются от уплаты взносов, действие статей 198 и 199 Уголовного кодекса, пишет «Российская газета». Прежде их можно было только штрафовать.

Уклонение от уплаты взносов признается преступлением, если совершено в крупном или особо крупном размере. Крупным считается размер, если сумма недоимки превысит 15 млн рублей. Или, как вариант, сумма неуплаченных налогов и сборов должна превысить 5 млн рублей в течение трёх финансовых лет подряд. При этом доля неуплаченных налогов и сборов превышает 25% суммы, которую следовало уплатить в бюджет.

Особо крупный размер составляет 45 млн рублей. Или же 15 млн рублей в течение трёх финансовых лет подряд при доле неуплаченных налогов и взносов свыше половины суммы, подлежащей перечислению в бюджет.

Для граждан условия другие. Если физическое лицо - плательщик страховых взносов уклоняется от их уплаты в крупном размере, его могут оштрафовать на 100-300 тысяч рублей либо арестовать на срок до одного года. Для особо крупного размера законодатели предусмотрели арест на срок до трёх лет. Если плательщик страховых взносов - организация, то должностных лиц могут лишить свободы на срок от двух до шести лет.

При этом неуплаченная сумма может включать недоимку не только по страховым взносам, но и по налогам и сборам.

Одновременно ужесточается ответственность за неуплату страховых взносов «на травматизм» (социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, эта мера, без сомнения, поспособствует росту сборов в социальные фонды. «Но уголовная ответственность все же создает большие риски для злоупотреблений со стороны контролирующих органов. По большому счету, процесс уклонения от страховых взносов очень хорошо администрируется, а те, кто хочет уклониться от выплат в бюджет и социальные фонды, делают это принципиально другим способом».

Ужесточения затронут лишь злостных неплательщиков. Для всех прочих Минфин пояснил, что если взносы верно исчислены и корректно отражены в расчёте, хотя и не уплачены в срок, то нарушителям грозит лишь пеня. В такой ситуации плательщиков обещают не штрафовать.