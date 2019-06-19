За невыплату заработной платы директора ООО «СтройИнвест» оштрафовали на 100 тысяч рублей

Прокуратура города Кировска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего директора ООО «СтройИнвест». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Уголовное дело возбуждено следственным органом по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки.

Установлено, в период с января 2018 года по апрель 2019 года руководитель организации, имея реальную финансовую возможность, не выплачивал 31 работнику заработную плату и иные причитающиеся при увольнении выплаты.

В результате действий руководителя перед работниками общества образовалась задолженность по заработной плате в размере более 3 млн рублей, которая после возбуждения уголовного дела была полностью погашена.

В ходе судебного разбирательства от подсудимого поступило ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В обоснование заявленного ходатайства подсудимый указал, что вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объёме, совершенное им впервые преступление относится к категории небольшой тяжести, имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, возмещен им добровольно в полном объёме.

По результатам рассмотрения заявленного ходатайства суд с учетом мнения государственного обвинителя и потерпевших, не возражавших против удовлетворения ходатайства, на основании ст. 25.1 УПК РФ прекратил уголовное дело и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.