За невыплату заработной платы сотрудникам директора компании могут лишить свободы на три года

Прокурором Октябрьского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Мурманска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии предварительного следствия, директор ООО «Днемак» в нарушение законодательства, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, умышленно в период с 5 марта 2017 года по 14 июня 2017 год не выплатила заработную плату и иные установленные законом выплаты пяти работникам на общую сумму более 123 тысяч рублей. При этом, обвиняемая имевшиеся в её распоряжении денежные средства расходовала на цели, не связанные с выплатой заработной платы, в том числе на расчёты с контрагентами.

Уголовное дело направлено мировому судье Октябрьского судебного района г. Мурманска для рассмотрения по существу.

Если вина подсудимой будет доказана в суде, то в соответствии с санкцией ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ей может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет, либо принудительных работам на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишения свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.