За невыплату зарплаты генеральный директор пойдёт под суд

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, генеральный директор общества, имея реальную возможность выплатить заработную плату, уклонилась от выполнения данного обязательства. В результате умышленных преступных действий обвиняемой не выплачена заработная плата одному работнику предприятия розничной торговли на общую сумму свыше 71 тысячи рублей.

В результате предпринятых следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области мер, задолженность по заработной плате работнику полностью возмещена.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.