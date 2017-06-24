За незаконную попытку пересечения госграницы марокканцам придётся посидеть под стражей

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда с участием прокурора признаны законными постановления Октябрьского районного суда г.Мурманска в отношении четырёх граждан Королевства Марокко об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Указанные лица обвиняются в покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации без действующих документов на право выезда из Российской Федерации и без имеющегося разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.30 - ч.3 ст.322 УК РФ).

Доводы адвокатов об отсутствии достаточных оснований для их содержания под стражей были опровергнуты стороной обвинения в суде первой и второй инстанции.