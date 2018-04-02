За ночной выстрел в водителя машины мурманчанин предстанет перед судом

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

По версии предварительного следствия, что обвиняемый 14 января этого года примерно в 5 часов 40 минут, находясь у одного из домов по ул. Генералова в Мурманске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к автомобилю потерпевшего и попросил последнего подвезти его, не назвав точного адреса.

Водителю машины показалось подозрительным поведение обвиняемого, и он на его просьбу ответил отказом. Злоумышленник достал из сумки охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие и произвёл выстрел в левую пассажирскую дверь автомобиля.

После этого автовладелец с места преступления скрылся и обратился в полицию.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Мурманска.