За ночную стрельбу из автомата мурманчанину светит пять лет

24 апреля в 3.39 в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от очевидцев о том, что в Мурманске во дворе дома по улице Чумбарова-Лучинского слышны звуки, похожие на выстрелы.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Сотрудниками полиции по месту жительства был задержан безработный житель Мурманска 1988 года рождения и доставлен в отдел полиции.

Полицейскими установлено, что задержанный житель Мурманска, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, произвёл несколько выстрелов из открытого окна в воздух из списанного оружия. В результате стрельбы никто не пострадал.

Оружие, из которого производились выстрелы, было изъято и направлено на экспертизу. Экспертом установлено, что мурманчанин стрелял из списанного автомата Калашникова, переделанного заводским способом для стрельбы свето-шумовыми патронами. Вместе с оружием у задержанного были изъяты 46 свето-шумовых патронов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту дознавателем ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.