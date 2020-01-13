За новогодние каникулы в магазинах Мурманской области подросли цены на репчатый лук, картофель, свежую белокочанную капусту, морковь и яблоки

В магазинах Мурманской области с 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года наибольшее увеличение цен отмечалось на репчатый лук (на 2,0%), картофель (на 1,8), свежую белокочанную капусту, морковь и яблоки (на 1,5), куриные яйца (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, на остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.