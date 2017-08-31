За один грабёж подозреваемому грозят три статьи

В феврале 2017 года сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску по подозрению в ограблении сторожа автосалона был задержан 39-летний гражданин без определенного места жительства. С применением насилия ранее судимый безработный гражданин в утренние часы открыто похитил фонарь-приёмник стоимостью 2800 рублей, принадлежащий жителю областного центра - сторожу автосалона. В отношении грабителя, задержанного оперативниками по горячим следам, следователем Первомайского отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Злоумышленник на период следствия был заключен под стражу.

В ходе расследования уголовного дела следователем было установлено, что бездомный гражданин, совершая корыстно-насильственное преступление, использовал нож в качестве оружия, которым причинил телесные повреждения сторожу в виде колото-резаных ран лица и головы, а также сломал ему нос.

По результатам судебно-медицинской экспертизы данные травмы были квалифицированы как лёгкой степени тяжести, в связи с чем из материалов уголовного дела был выделен дополнительный эпизод. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Кроме того, следователем установлено, что грабитель угрожал убить сторожа, в связи с чем в отношении подозреваемого возбуждено также уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция ч. 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Максимальное наказание за причинение вреда здоровью и угрозу убийством – лишение свободы на срок до 2 лет.