За один удар ножом придётся сидеть, возможно, 15 лет

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего жителя города Полярный Мурманской области, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира В., обвиняемого в совершении этого преступления.

Предварительным следствием установлено, что 7 июля 2017 года обвиняемый в процессе совместного распития спиртного с потерпевшим, в ходе словесного конфликта нанёс последнему один удар кухонным ножом с длиной клинка 13 см в область грудной клетки с повреждением легкого и сердца. От полученного ранения 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.

После совершения преступления обвиняемый вызвал сотрудников скорой медицинской помощи, полиции, явился с повинной, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в Полярный районный суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.