За опасный этот труд их огнеборцами зовут!

Сегодня, 25 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

В этом году пожарной охране России исполняется 370 лет. А заполярные огнеборцы отмечают 100-летие со дня становления пожарной охраны Мурманской области. Многие мальчишки в детстве мечтают стать пожарными, спасать людей и их дома от огня. Но стать спасателем, как показывает практика, способен далеко не каждый. Гость нашей программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Юрий Ганжала, заместитель начальника Первого отряда ФПС по Мурманской области, в прямом эфире расскажет, каким должен быть настоящий огнеборец?

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.