За оскорбление сотрудника Росгвардии ответишь

Прокуратура г. Оленегорска признала законным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).

По версии следствия, житель Оленегорска, находясь в помещении одного из магазинов города, будучи в состоянии опьянения, в присутствии граждан с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников органов внутренних дел, публично оскорбил сотрудника Росгвардии, находившегося в форменном обмундировании сотрудника полиции.

Ход расследования уголовного дела находится под надзором в прокуратуре города.

За совершение указанного преступления лицо наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.