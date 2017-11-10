За отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком

В муниципальном образовании сп.Междуречье отсутствовало отопление и горячее водоснабжение по причине введения 9 ноября гарантирующим поставщиком электроэнергии - филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» полного ограничения режима потребления электроэнергии котельной сп.Междуречье путём отключения питающих фидеров.

Действия АО «АтомЭнергоСбыт» по прекращению подачи электроэнергии не соответствуют действующему законодательству.

Вчера на рабочем совещании в прокуратуре Кольского района представители филиала «КолАтомЭнергоСбыт» в обоснование своих действий пояснили, что электрическую котельную в сп.Междуречье полностью ограничили от электроэнергии по причине неоплаты МУП «Лавна» задолженности за отпущенную электрическую энергию.

Вместе с тем, и.о. прокурора Кольского района было указано, что в истекшем периоде 2017 года в целях реализации мероприятий по погашению задолженности МУП «Лавна» филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» оплачено 29004,7 тысячи рублей (из них: средств субсидий на компенсацию недополученных доходов – 26409,6 тысячи рублей). Кроме того, в период октября 2017 года в адрес филиала «КолАтомЭнергоСбыт» перечислено 900 тысяч рублей в счёт погашения задолженности.

Более того, котельная является объектом, в отношении которого недопустимо полное ограничение потребления электрической энергии, поскольку может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям ввиду отсутствия у ресурсоснабжающих организаций, муниципальных образований альтернативного источника по электроснабжению объектов коммунального хозяйства городских и сельских поселений Кольского района.

По результатам проверки 9 ноября директору филиала КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. В результате принятых мер прокуратурой района электроснабжение котельной в сп. Междуречье возобновлено.