За отсутствие безопасности дорожного движения приходится отвечать рублём

Прокуратурой города Кандалакши проведена совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения на территории Кандалакши. В ходе её было установлено, что на остановочном пункте «Кольцевая» отсутствует элемент задней стенки автопавильона. Остановочные пункты «Новая» и «Беломорская» не оборудованы автопавильонам для пассажиров.

На участке автомобильной дороги, расположенной вдоль тротуара, проходящего вдоль домов №№ 81, 79 и 77 по ул. Первомайская длиной 135 метров в нарушение п. 4.5.1.9 ГОСТ Р 52766-2007 отсутствует пешеходное ограждение либо сплошная посадка кустарника высотой более 0,8 метра.

Аналогичное нарушение выявлено на участке автомобильной дороги, расположенной вдоль тротуара, расположенного на ул. Кандалакшское шоссе вблизи АЗС «Роснефть» до остановочного пункта, находящегося рядом с Дворцом культуры «Металлург».

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой города в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено в полном объёме.

В отношении врио директора МКУ «УГХ» прокуратурой города вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог). Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.