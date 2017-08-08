За первую неделю августа оптовые цены на рыбу снижались или были стабильны

С 31 июля по 6 августа текущего года оптовые цены на рыбную продукцию на внутреннем рынке демонстрировали стабильность и некоторое снижение.

На северо-западе страны незначительно укрепились цены на треску за счёт хорошего экспортного спроса и колебаний курса рубля. Пикша, скумбрия и сельдь дешевели в условиях нереализованных прошлогодних запасов и поступления рыбы нового вылова. Так, стоимость пикши снизилась на 2,5% – до 156 руб./кг, скумбрия подешевела на 2% – до 93 руб./кг, сельдь – на 8,3%, до 55 руб./кг.

За последнюю неделю июля, с 25 по 31 июля, розничные цены на рыбу мороженую неразделанную снизились на 0,1%. В сравнении с началом года средний уровень потребительских цен остается выше на 0,6%.