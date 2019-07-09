За первую половину 2019 года санавиация Мурманской области выполнила 70 вылетов

Как сообщает Минздрав Мурманской области, в нынешнем году сравнении с 2018-м количество санитарно-авиационных эвакуаций возросло. Если в течение всего 2018 года было выполнено 48 вылетов и эвакуировано 62 пациента, то только за первую половину 2019 года уже выполнено 70 вылетов и спасено 83 пациента, среди которых 88% – жители южной части области.

Вылеты осуществлялись в Краснощелье, Каневку, Чаваньгу, Чапому, Ковдор, Апатиты-Кировск, Полярные Зори, Кандалакшу, Мончегорск.