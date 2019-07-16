Нюансы функционирования программы «Наша рыба», распределение научных квот, перспективы освоения невостребованных на сегодня водных биоресурсов – эти и ряд других вопросов обсудили представители компаний прибрежного рыболовства Мурманской области в ходе рабочей встречи с врио губернатора.

В начале разговора глава области обозначил объективные успехи, которых за последнее время удалось добиться. Регион смог убедить федеральный центр сохранить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы. Достигнуто взаимопонимание с контрольными службами о необходимости «упаковывать» и сжимать проверочные процедуры при заходе и выходе судов, чтобы рыбаки не тратили драгоценное время. Наконец, на днях в Мурманской области стартовала программа «Наша рыба», задача которой – вернуть на прилавки свежую и качественную рыбопродукцию по доступной цене.

По словам председателя правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолия Евенко, все 13 предприятий – членов Ассоциации поддержали программу.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов сообщил, что за первые четыре дня действия программы «Наша рыба» в торговой сети была реализована трёхмесячная норма товара. Популярность «Нашей рыбы» привела к тому, что другие торговые точки также начали снижать цены на рыбопродукцию – сработали естественные законы регуляции рынка.

Рыбаки выступили с предложением включить в программу и объединить под брэндом «Наша рыба» также субъекты малого и среднего бизнеса, с которыми прибрежные компании давно напрямую сотрудничают в городах и районах области. Важно, что это позволит быстро расширить географию реализации программы.

Основной проблемой для прибрежников на сегодняшний день является порядок распределения научных квот. Два года назад их начали распределять между предприятиями прибрежного и океанического лова, таким образом, прибрежники лишились изрядной доли ресурсов.

Врио губернатора Мурманской области сообщил рыбакам, что этот вопрос уже поднимался им на совещании у руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Вопрос сложный, но обсуждать его нужно. «Моя личная позиция – научные квоты надо передать прибрежникам. И за эту позицию я буду биться. Ничего обещать не могу. Но шансы у нас есть», – подчеркнул глава Мурманской области.

Ещё одна инициатива, с которой прибрежники попросили руководителя региона выйти на федеральный уровень, – предложение о государственной поддержке добычи и переработки неквотируемых биоресурсов, таких как беломорская сельдь, ламинария или морской ёж. Глава области пообещал рыбакам обсудить этот вопрос с федеральным Минпромторгом.

Кроме того, он поручил министру развития промышленности и предпринимательства Дмитрию Филиппову и профильному вице-губернатору Ольге Кузнецовой лично держать связь с рыбаками и незамедлительно реагировать на все жалобы и вопросы, связанные с трудностями в работе предприятий.