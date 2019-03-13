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Мурманская область. Арктика13.03.19 13:56

За первый месяц текущего года в Мурманской области помидоры и огурцы подорожали на 18%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.

Как сообщает ведомство, по данным Мурманскстата в январе 2019 года инфляция  в Мурманской области сложилась на уровне 101,0% к декабрю предыдущего года (в 2018 году — 100,2%), что соответствует среднероссийскому уровню.

Цены на продовольственные товары за месяц увеличились на 1,5%, непродовольственные товары - на 0,7% и платные услуги населению - на 0,9% (по России, соответственно, на 1,3%, 0,6% и 1,1%).

При этом в регионе наблюдался сезонный рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции. За первый месяц текущего года помидоры и огурцы подорожали на 18%, виноград - на 13%, чеснок - на 12%, яблоки — на 11%, капуста белокочанная и морковь - на 7%, картофель, лук репчатый и груши - на 6%, бананы - на 3%, свекла — на 2%.

Кроме того, увеличение цен отмечено на филе рыбное мороженое, масло и жиры, консервы фруктово-ягодные, мороженное и орехи (на 2%).

Снижение цен в январе текущего года наблюдалось на апельсины (на 5%) и яйца (на 2%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на печатные издания (на 3%), парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства (на 2%).

Из числа платных услуг населению проезд в городском пассажирском транспорте и услуги прачечных подорожали на 6%, услуги правового характера, по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов - на 4%, услуги банков - на 2%.

Стоимость услуг железнодорожного транспорта снизилась на 7%.

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