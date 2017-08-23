«Сражение» танков времён Великой Отечественной войны состоялось на побережье губы ГрязнаяМорской десант Северного флота совершил 100-километровый марш на Таймыре
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.08.17 09:42

За платёжной дисциплиной в сфере ЖКХ в режиме онлайн будет следить государственная информационная система

Банки обяжут моментально не только проводить коммунальные платежи, но и отправлять информацию об оплате на портал государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Проект поправок в закон «О ГИС ЖКХ», который сделает эту процедуру обязательной для кредитных организаций, уже подготовили в Минкомсвязи, подтвердили «Российской газете» в ведомстве. Получается, что практически все банки и другие организации, которые принимают плату за квартиру, должны в обязательном порядке подключиться к ГИС ЖКХ.

Сейчас, по данным ведомства, с этой системой связано 639 организаций. То есть большинство банков. На сегодня они разместили на ресурсе информацию о более 718 миллионах фактов оплат за ЖКУ.

Но кроме банков информацию должны передавать коммунальщики о тарифах, данные расчётов по платёжкам за ЖКУ. И в федеральном законе уже есть норма, которая является инструментом экономической мотивации размещения - предусмотрено право потребителей не платить за предоставленные жилищные и коммунальные услуги в случае, если в ГИС ЖКХ не размещена информация о выписанной им платёжке.

Даже предусматривается фиксация в ГИС ЖКХ факта неразмещения платёжных документов и информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Это должно быть весомым основанием для владельца квартиры в суде, если на него управляющая компания подаст в суд за неуплату коммуналки.

Но надо учесть, что как только на ГИС ЖКХ появится корректная платежка, то её нужно будет оплатить. А наказания за то или иное невыполнение закона «О ГИС ЖКХ» по другим пунктам решили детализировать в Минкомсвязи. Речь идет об уточнении Кодекса об административных правонарушениях в части дифференциации административной ответственности за нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ, установлении ответственности оператора системы за некорректную работу системы, а также совершенствовании инструмента экономической мотивации размещения информации в ГИС ЖКХ.

Например, управляющей компании может быть выписан штраф в размере пятисот рублей за каждое жилое и (или) нежилое помещение, информацию о котором она не разместила в ГИС ЖКХ. Но сумма за эту провинность не может превышать более двух миллионов рублей за один месяц. За некорректную информацию тоже придется платить штраф в таком же размере.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 219 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

RostiK
23.08.17 08:54
Если Минэк так ошибся при сканировании, то и ВЦИОМ мог выдать ошибку за действительность, определяя рейтинг одобрения россиянами деятельности Путина в 81%. Возможно, там всего 11%.
Комментарий к новости:Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну
Елена
23.08.17 00:51
Уважаемые, редакторы и журналисты, в конце эфира, было сказано, что УКСевжилсервис сообщило Вам, что горки и качели уже отремонтированы. Поясните пожалуйста УК севжилсервис пояснило по каким адресам п
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» составил рейтинг детских площадок Мурманска
AVIS
22.08.17 20:28
А ларчик просто открывался!!! Оказывается, Минэкономразвития России ожидает, что цены на овощи и фрукты в сентябре будут ниже ВСЕГО (!) на 19,6%, чем в июне этого года. Ранее распространенная информа
Комментарий к новости:Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа11:30Новости. Информационная программа.12:00«Без свидетелей». Художественный сериал, 38 серия (12+)
-PRO ДеньгиДенег нет – россиянам не до зрелищ-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 16 копеек, доллара – снизился на 10 копеек-PRO ЭнергетикуВ Ковдорском районе «отправили на пенсию» три десятка опор ЛЭП-PRO ЖКХЧёрная плесень обосновалась в коммуналке «без прописки»-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыЗа платёжной дисциплиной в сфере ЖКХ в режиме онлайн будет следить государственная информационная система
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика