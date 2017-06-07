За плохие дороги ответит руководитель МКУ «УГХ» г.Оленегорска

Прокуратурой г. Оленегорска совместно с отделом ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» проведено обследование улично-дорожной сети города. В ходе проверки выявлены нарушения при содержании автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения, влияющие на безопасность дорожного движения.

Установлено, что на проезжей части автомобильных дорог имеются недостатки дорожного покрытия в виде выбоин, просадок, износа верхнего слоя покрытия, россыпи гравия, затрудняющие движение транспортных средств и угрожающих безопасности дорожного движения, на отдельных участках отсутствуют тротуары, частично отсутствует горизонтальная разметка.

По результатам проверки прокурором города в отношении должностного лица – начальника Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» г.Оленегорска возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения), которое направлено мировому судье для рассмотрения.

За данное правонарушение должностному лицу грозит наказание в виде административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на МКУ «УГХ» г.Оленегорска обязанности привести автомобильные дороги в соответствие с требованиями государственных стандартов и устранить нарушения при их содержании.