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Мурманская область. Арктика06.04.18 09:17

За плохую уборку снега на придомовых территориях руководителей управляющих компаний пришлось оштрафовать

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций. В её ходе были  выявлены нарушения требований жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда, выразившиеся в наличии снежно-ледяных образований на кровлях многоквартирных жилых домов, ненадлежащей уборке придомовых территорий.

Прокуратурой в отношении управляющих организаций возбуждено 6 производств по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», которые направлены для рассмотрения по существу в Управление Первомайского административного округа города Мурманска.

По результатам рассмотрения управляющие организации привлечены к административной ответственности. 5 юридическим лицам назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Помимо этого, в адрес руководителей указанных юридических лиц внесены представления об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства при обслуживании многоквартирных жилых домов. Представления рассмотрены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Последние комментарии

art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Иван
06.04.18 00:22
Вот правильно затронули тему за "суецид" начальника отделения следственного отдела... Прошло боком???
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Аноним
05.04.18 11:34
Это же надо такой бред нести. Когда в прокуратуре работал, что то такую охинею не нес. А ведь люди слушают и верят, вот потом и начинается паника у народа на ровном месте из за таких программ.
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