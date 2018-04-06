За плохую уборку снега на придомовых территориях руководителей управляющих компаний пришлось оштрафовать

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций. В её ходе были выявлены нарушения требований жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда, выразившиеся в наличии снежно-ледяных образований на кровлях многоквартирных жилых домов, ненадлежащей уборке придомовых территорий.

Прокуратурой в отношении управляющих организаций возбуждено 6 производств по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», которые направлены для рассмотрения по существу в Управление Первомайского административного округа города Мурманска.

По результатам рассмотрения управляющие организации привлечены к административной ответственности. 5 юридическим лицам назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Помимо этого, в адрес руководителей указанных юридических лиц внесены представления об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства при обслуживании многоквартирных жилых домов. Представления рассмотрены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.