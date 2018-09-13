За побег на свидание к сожительнице житель Снежногорска будет теперь скучать по ней ещё полтора года

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 4 апреля 2018 года северянин был задержан и препровожден для дальнейшего содержания под стражей в изолятор временного содержания, где состояние его здоровья ухудшилось, в связи с чем он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Находясь под стражей на лечении в медицинском учреждении, осужденный, полагая, что судом ему будет назначено наказание в виде лишения свободы, решил совершить побег с целью встретиться со своей сожительницей. Под предлогом выхода в туалет мужчина скрылся от охранявшего его сотрудника полиции и совершил побег из-под стражи, беспрепятственно покинув медицинское учреждение.

В этот же день в вечернее время обвиняемый был задержан в момент, когда самостоятельно вызвал себе такси с целью проследовать обратно в место содержание под стражей.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, приговором Полярного районного суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с учетом сложения наказаний общий срок составил 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.