За покушение на дачу взятки сотруднику военного комиссариата мужчина приговорен к штрафу

Собранные следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении мужчины, 1954 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)).

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, зарегистрированный в Мончегорске, а фактически проживающий в городе Боровичи Новгородской области, являлся пенсионером Вооруженных сил Российской Федерации. В марте 2018 года он посредством своего родственника, не осведомленного об истинной противоправности намерений последнего, передал денежные средства в размере 25 тысяч рублей начальнику отдела социального и пенсионного обеспечения Военного комиссариата города Мончегорска. Указанная взятка предназначалась работнику военного комиссариата за не установление факта отсутствия обвиняемого в районе Крайнего Севера, что влекло бы снятие районного коэффициента при выплате военной пенсии.

Преступные действия злоумышленника не были доведены до конца, в связи с отказом сотрудника отдела военного комиссариата принять взятку и сообщении в правоохранительные органы.

Свою вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина признал полностью, активно способствовал расследованию.

Органом предварительного следствия СК России по данному уголовному делу собрана исчерпывающая доказательственная база, которая позволила установить событие совершенного преступления.

Приговором Мончегорского городского суда Мурманской области мужчина приговорен к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.