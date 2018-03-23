За получение незаслуженной премии в размере 39 тысяч рублей придётся заплатить штраф в 150 тысяч

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в отношении бывшего директора МУП тепловых сетей ЗАТО г.Островной, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 28 сентября 2015 года по 15 марта 2016 года, он, являясь директором МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной, умышленно, с целью личного материального обогащения, предоставил в администрацию ЗАТО г.Островной заведомо недостоверные сведения о положительных результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе, об отсутствии задолженности по заработной плате работникам предприятия, неправомерно завладел путем обмана денежными средствами в общей сумме 39021 рубль 70 копеек, начисленными ему в качестве вознаграждения по результатам положительной финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В ходе расследования подсудимый добровольно возместил причиненный ущерб в полном объёме.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в сумме 150 тысяч рублей.