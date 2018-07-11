За полугодие рост грузооборота морских портов Арктического бассейна вырос на 7,2%

За январь-июнь текущего года грузооборот морских портов России увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 394 млн тонн. В том числе объём перевалки сухих грузов увеличился на 8,4% - до 188,52 млн тонн, наливных грузов - сократился на 2,0%, составив 206,0 млн тонн, говорится в сообщении Росморречфлота.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 7,2% и составил 38,32 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов составил 14,13 млн тонн (+3,8%), наливных грузов - 24,19 млн тонн (+9,2%).