За помощь убийце в сокрытии трупа северянину грозит штраф в 120 тысяч рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 45-летнего жителя города Ковдора, виновного в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ, - заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года ковдорчанин, совершивший убийство 46-летнего мужчины, попросил своего знакомого помочь ему сокрыть преступление. Злоумышленник помог убийце переместить тело из подвала одного из домов Ковдора в принадлежащий виновному автомобиль. После этого они перевезли убитого к берегу водоёма, расположенного между автодорогой Ковдор-Пиренга и посёлком Слюда Ковдорского района. Убийца на резиновой лодке вывез труп подальше от берега, где сбросил его в воду, предварительно привязав к конечностям трупа тяжёлые предметы. После этого осужденный уничтожил одежду и лодку путем сожжения.

В ходе предварительного следствия мужчина – помощник преступника полностью признал вину в инкриминируемом деянии, дал признательные показания. Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.