За попытку подкупа инспектора ГИБДД северянин получил полгода исправительных работ

Мировым судом судебного участка № 3 Кольского района рассмотрено уголовное дело в отношении Вячеслава Багоева по факту совершения покушения на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Судом вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.

Напомним, Багоев в июле 2016 года, не имея права управления транспортным средством, а также без использования защитного мотоциклетного шлема, управлял мопедом в районе с.Тулома Кольского района Мурманской области, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).

После выявления инспекторами ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по Кольскому району данного правонарушения, обвиняемый был остановлен и приглашен в патрульный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.

В ходе составления административного материала мужчина, желая избежать привлечения к административной ответственности, умышлено передал денежные средства в размере 500 рублей инспектору ГИБДД, положив их к рычагу ручного стояночного тормоза патрульного автомобиля. Однако довести преступление до конца не смог, так как инспектор ГИБДД отказался от получения взятки, сообщил о преступлении в дежурную часть ОМВД России по Кольскому району, чем пресек незаконные действия Багоева.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления не признал. Вместе с тем, благодаря стойко занятой позиции государственного обвинителя, вина Багоева в совершении инкриминируемого преступления была доказана.