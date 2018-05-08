За попытку сбыта наркотиков житель Мончегорска проведет десять лет в колонии

Прокуратурой Мурманской области в апелляционной инстанции в Мурманском областном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Ф., 1975 года рождения, осужденного приговором Мончегорского городского суда за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, то есть по ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Судом первой инстанции установлено, что Ф. не позднее 07.04.2017 незаконно приобрел наркотическое средство массой 67 граммов, содержащее метамфетамин (первитин), и хранил его у себя дома в городе Мончегорске, намереваясь сбыть.



В судебном заседании осужденный оспаривал приговор, ссылаясь на отсутствие доказательств своей вины, указывая, что наркотическое средство принадлежало его знакомому, который оставил его по месту жительства Федорова.



Вместе с тем судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда согласилась с позицией государственного обвинения о доказанности вины осужденного, а доводы о принадлежности наркотика другому человеку обоснованно отвергла, как не нашедшие своего подтверждения.



Приговор оставлен без изменения.