За порядком в скверах и парках Мурманска специалисты следят ежедневно

Специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» постоянно следят за порядком в местах отдыха горожан. Зимой дорожки своевременно очищаются от снега и наледи, уборка ведется как вручную, так и с помощью техники.

Обновленные парки и скверы круглый год привлекают людей всех возрастов: эти места для прогулок выбирают и пожилые люди, и мамы с колясками, и молодежь.

– Чистота и порядок зон отдыха – это очень важно, потому что наслаждаться окружающей красотой можно только в комфортной среде, – считает директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – В первую очередь мы приводим в порядок дорожки, по которым каждый день ходят мурманчане.

Ежегодно в мурманские скверы преображаются, появляются новые игровые и спортивные площадки. За последние годы в столице Заполярья модернизировано более 30 зон отдыха. Так, в этом году завершена вторая очередь строительства пешеходной связи, соединившей набережную Семеновского озера с памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Теперь в распоряжении мурманчан есть пешеходные дорожки общей длиной более четырех километров, две детские площадки с тартановым покрытием, велосипедные дорожки с двумя велопарковками, а также площадка с тренажерами.