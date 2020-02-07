За последние годы Тулома преобразилась, - подчеркнул Александр Лихолат

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл расширенное совещание по вопросу социально-экономического развития сельского поселения Тулома. В нём приняли участие глава района Андрей Малхасян, заместитель главы администрации Сергей Сергун, управляющий делами Александр Рудаков, начальник Управления финансов Мария Королькова, и.о. начальника Управления образования Николай Малов, руководители и сотрудники профильных отделов районной администрации, глава Туломы Максим Сентищев и представители муниципальных организаций сельского поселения.

Что удалось сделать в Туломе за последние годы, с тех пор как районная администрация начала исполнять полномочия сельских поселений, и какие задачи предстоит выполнить – так определил круг вопросов совещания Александр Лихолат. Свой доклад о проделанной работе он начал со сферы ЖКХ.

Источником питьевой воды для жителей села является водозабор на реке Тулома. В целях улучшения качества воды и её бесперебойного поступления, ещё в 2017 году администрация района разработала инвестиционный проект по реконструкции водозаборных сооружений. А в 2019 году по итогам конкурсных процедур заключила контракт на реализацию проекта. Она осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Экология». Общая стоимость работ – более 72 миллионов рублей, в том числе около 32 миллионов рублей – средства федерального бюджета, 41 миллион рублей – областного бюджета, и более 2 миллионов рублей - бюджета Кольского района. Новое водозаборное сооружение на реке Тулома вступит в строй в декабре этого года, что решит в селе важный социальный вопрос.

Последние три года в селе активно выполнялись и работы по ремонту объектов ЖКХ. Всего же, начиная с 2017 года, выполнены ремонтные работы на 12 объектах теплоснабжения и трёх объектах электроснабжения. За это время было заменено и отремонтировано более 2620 метров трубопроводов тепловой сети, заменён аварийный участок электросети протяжённостью 380 метров . Общая стоимость работ составила почти 15 миллионов рублей.

За счёт средств бюджета Кольского района в размере одного миллиона рублей на территории поселения Тулома также были выполнены ремонтные работы на воздушных сетях уличного электроснабжения. В том числе, подведено освещение к новому торговому павильону фермерской продукции, произведена установка семи новых энергосберегающих светильников, четырёх дополнительных опор уличного освещения и восстановлена линия электроснабжения в районе дома № 2 на улице Школьная.

На сегодняшний день все 14 многоквартирных домов сельского поселения обслуживает управляющая компания ООО «ЖЭУ Тулома». Как отметил Александр Павлович, последние два года администрация Кольского района предоставляла ей субсидии из районного бюджета на выполнения работ по подготовке жилых домов к зиме.

В 2018 году субсидия составила около 1 миллиона 300 тысяч рублей. За счёт этих средств залатали кровли пяти многоквартирных домов и герметизировали межпанельные швы в домах №№ 1 и 3 на ул. Сафонова, а также провели замену центрального розлива горячего и холодного водоснабжения дома № 3 на ул. Сафонова.

В 2019 году субсидия составила уже более 3 миллионов 309 тысяч рублей. Эти средства также были направлены на аналогичные ремонтные работы в пяти многоквартирных домах.

На совещании отметили, что в целом ремонтные работы в МКД были выполнены качественно и в запланированные сроки, а это говорит о том, что управляющая компания в сельском поселении Тулома работает на совесть.

В начале этого года ООО «ЖЭУ Тулома» уже обратилась в районную администрацию с заявкой на предоставление субсидии в размере 5 миллионов рублей. Эти средства планируют потратить на ремонт фасадов и кровель ещё в трёх многоквартирных домов.

В этом году предстоит также модернизация местной котельной, перевести её на дистанционное управление. Такая система уже апробирована в Туманном.

Проводились в селе и капитальные ремонты. За 2017 и 2018 годы были выполнены работы по ремонту кровель и лифтового оборудования в пяти многоквартирных домах на сумму около 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Работы продолжатся и в 2020 году. На замену лифтового оборудования в подъездах дома № 10 на ул. Мира и ремонт кровли дома № 1 на ул. Школьная планируется потратить более 17 миллионов 308 тысяч рублей.

Администрации удалось за последние годы решить и важнейший социальный вопрос: в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры» были расселены все жители станции Нял. В 2017-2018 годах для них приобретены шесть квартир на общую сумму около 5 миллионов рублей. Данная жилплощадь впоследствии была предоставлена им по договору социального найма. В 2019 году был заключён муниципальный контракт на приобретение ещё одной квартиры. В 2019 году администрация Кольского района в рамках указанной программы также приобрела трёхкомнатную квартиру площадью более 61 кв. метров для многодетной семьи Касимовых. Новоселье они отпраздновали в октябре прошлого года.

Рассказал глава районной администрации в своём докладе и о ремонте муниципальных дорог. Только в этом году на эти цели планируется потратить порядка 3,5 миллиона рублей. Предстоит обновить фасад, внутренние помещения, лестничные пролёты школы. Субсидия на эти цели составила 22 миллиона рублей.

- За последние годы Тулома по-настоящему преобразилось, - подчеркнул Александр Лихолат. – Даже губернатор региона Андрей Чибис во время своего недавнего визита в Тулому отметил, что село выглядит образцово! Дворы украсили новые детские и спортивные площадки, для жителей проложена 1,5 километровая освещённая лыжная трасса, построены футбольное поле и хоккейный корт.

Кстати, уже 23 февраля хоккеистов из Туломы ждёт ещё один сюрприз. Здесь пройдёт семейный спортивный праздник «Добрый лёд». Главным подарком для игроков станет новенькая раздевалка. На её строительство из бюджета района было выделено порядка 800 тысяч рублей.

Решён и вопрос ремонта местного ДК. Проект реконструкции уже разработан, он обошёлся в 3,5 миллиона рублей. В рамках одной из региональных программ работы планировали начать в 2021 году. Однако глава региона Андрей Чибис дал поручение ускорить процесс. Уже в этом году за счёт районного бюджета в сельском Доме культуры будут приведены в порядок туалетные комнаты. Появится на первом этаже и зал для проведения различного рода мероприятий.

Обсудили на совещании и график работы недавно открытой в Туломе аптеки. Сейчас она работает всего лишь по часу в день, с 13 до 14 часов по будням и с 12 до 13 в субботу. Конечно же, одного часа мало чтобы все желающие жители успели приобрести необходимые лекарства, подчеркнул Александр Лихолат, сообщает администрация Кольского района.