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Мурманская область. Арктика21.03.18 08:20

За последние семь лет количество налоговых проверок в Мурманской области снизилось в семь раз

Вчера в ходе рабочей встречи с руководителем управления федеральной налоговой службы России по Мурманской области Оксаной Савченко губернатор Марина Ковтун предложила провести дополнительную информационную кампанию для резидентов ТОСЭР «Кировск». Основная цель – предупредить непреднамеренное нарушение резидентами ТОСЭР налогового законодательства, разъяснить налоговое законодательство по вопросам контроля деятельности резидентов ТОСЭР, критерии оценки соответствия резидентов требованиям федерального и областного законодательства, заключенным соглашениям. Для этого стороны договорились проработать возможность создания при администрации города Кировска координационного совета, куда войдут представители территориальной налоговой службы.

Кроме того, Оксана Савченко доложила главе региона Марине Ковтун о результатах 2017 года в сфере собираемости налогов.

Глава регионального УФНС положительно оценила итоги работы ведомства в 2017 году. В частности, параметры доходной части областного бюджета с небольшим приростом сохранились на уровне 2016 года. Существенное снижение произошло по налогу на прибыль организаций. Причиной тому стали изменения законодательства: почти один миллиард рублей был недополучен в связи с перераспределением ставки в пользу федерального бюджета. Почти три миллиарда налога на прибыль недополучено в связи с изменением конъюнктуры рынка по ряду крупных плательщиков.

«Снижение по налогу на прибыль организаций удалось нивелировать ростом поступлений по другому бюджетообразующему налогу – налогу на доход физических лиц. В 2017 году собрали на 1,5 млрд рублей больше, чем в 2016 году», – отметила Оксана Савченко.

Новым направлением деятельности налоговой службы в 2017 году стало администрирование страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Задача повысить уровень взыскания по страховым взносам в 2017 году была также выполнена достаточно успешно. Темпы роста составляют 6,2%. Даёт свои результаты и применение в работе налоговых органов рискориентированного подхода. За последние семь лет количество налоговых проверок в Мурманской области снизилось в семь раз.

«Прежде чем выходить на проверку, служба предлагает бизнесу самостоятельно уточнить свои налоговые обязательства. В 2017 году почти на четверть возросла сумма самостоятельно уточнённых налоговых обязательств. Почти полмиллиарда в бюджет поступило без назначения выездных проверок», – подчеркнула Оксана Савченко.

 

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