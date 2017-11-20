Реальные доходы населения в РФ снизились на 10% за последние три года, в этом году, возможно, удастся выйти «в ноль», но доходы бюджетников восстановятся на докризисном уровне только после 2020 года, считает заместитель председателя «Внешэкономбанка» Андрей Клепач.

«Если брать то, что заложено в бюджет - в макропрогноз, который сейчас Госдума уже частично одобрила, - то это означает, что у бюджетников реальные доходы восстановятся на докризисном уровне за 2020 годом», - сказал Клепач в ходе заседания общественного совета партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста».

По его словам, за последние три года реальные доходы населения в России упали на 10%. «По этому году пока тоже минус, но думаю, что в ноль или около ноля мы выйдем, но в принципе это колоссальный провал - это сопоставимо с тем, что было в 1992 году», - сказал замглавы «ВЭБа», сообщает 1prime.ru.