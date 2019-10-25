За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тысяч юридических лиц

За последний год в результате реорганизаций, ликвидаций, банкротств и других причин больше всего фирм закрылось в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской области и Краснодарском крае, следует из данных на сайте ФНС. Прирост компаний зафиксирован только в одном регионе страны - в Чукотском округе.

Минэкономразвития оценило количество закрывшихся юридических лиц с августа 2018 года по август 2019-го в 667,9 тысяч единиц. Все предприятия относились к категории малого и среднего предпринимательства (МСП). По данным ФНС, за 4 года их число уменьшилось на 5,2%, таким образом к началу сентября в России действовало 2,4 млн юрлиц, сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу Минэкономразвития.

На прекращение их работы повлияли повышение с этого года НДС с 18% до 20%, отмена пониженных тарифов страхвзносов для предприятий, работающих на упрощённой и патентной системах налогообложения или едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). Также бизнес подкосило внедрение контрольно-кассовой техники.

При этом в Минэкономразвития подчеркнули, что по сравнению с зарубежными странами в России всё равно достаточно высокое число предпринимателей на 1 тысячу граждан. «Однако это не даёт качественной характеристики сектора малого и среднего предпринимательства, так как значительная доля предпринимателей фактически не ведёт деятельность и не даёт вклада в показатели занятости и ВВП», - посетовали в министерстве.

Как отметили в министерстве, ожидаемая отмена ЕНВД приведёт к снижению количества предпринимателей, которые не найдут приемлемой альтернативы. И одна из задач Минэкономразвития - сделать «переходный» период наименее болезненным, предложить выгодную замену такому режиму, так как именно изменения в налоговом законодательстве оказывают наибольшее влияние на настроения предпринимателей.

Представители малого и среднего бизнеса считают, что существуют риски недостижения показателей в рамках нацпроекта по поддержке МСП. По мнению первого вице-президента «Опоры России» Владислава Корочкина, улучшений и изменений в бизнес-среде предприниматели не видят, а налоговая нагрузка на них растёт. С отменой ЕНВД с 2021 года - ситуация ухудшится.