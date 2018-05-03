За праздничные дни сотрудниками ГИБДД выявлено 5921 нарушение ПДД

На дорогах Мурманской области за минувшие пятеро суток зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

28 апреля в 12 часов 10 минут в Мурманске на Североморском шоссе (район Росляково) водитель автомобиля «Пежо» при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущества в движении автомобилю «Форд», в результате чего произошло столкновение. В происшествии пострадала 22-летняя пассажирка автомобиля «Форд». Девушка была обслужена амбулаторно.

30 апреля в 06 часов 20 минут на автодороге «Апатиты-Кировск» водитель автомобиля «Тойота Карина» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «Хендай», что привело к столкновению. В результате происшествия амбулаторно обслужена 37-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Хендай».

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие дни сотрудниками ГИБДД выявлено 5921 нарушение правил дорожного движения.

147 нарушений допущено пешеходами, 37 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 42 водителя.

Выявлено 21 нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 3294 нарушения ПДД. 11 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 173 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).