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Мурманская область. Арктика07.06.17 14:03

За преднамеренное банкротство осуждён бывший директор и учредитель группы компаний

Ленинским районным судом г.Мурманска признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему руководителю и учредителю группы компаний ООО «Наис» и ООО «МурманСкан» доказательства собранные, как в ходе мероприятий налогового контроля, так и следственных действий. Указанное лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации (преднамеренное банкротство) и статьей 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Судом установлено, что должностное лицо ООО «Наис», ООО «МурманСкан» совершало действия направленные на преднамеренное банкротство предприятия, путем вывода имущества на сумму более 21 млн рублей, что повлекло неспособность оплатить задолженность по налогам и сборам.

Кроме того, являясь руководителем ООО «МурманСкан», указанное лицо путем противоправных действий совершило сокрытие денежных средств организации в сумме более 5 млн рублей.

Приговором Ленинского районного суда г.Мурманска виновному лицу назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа в размере сто тысяч рублей, запрета на занятие предпринимательской деятельностью в сфере грузоперевозок в течение двух лет.

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