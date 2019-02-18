За продажу пищевой продукции без маркировки и с истекшим сроком годности торговая сеть магазинов оштрафована на 300 тысяч рублей

Прокуратурой города Кандалакши Мурманской области в ходе проверки исполнения законодательства о продовольственной безопасности установлен факт реализации (нахождения в обороте) пищевой продукции без маркировки, ветеринарных сопроводительных документов, с истекшим сроком годности.

Установлено, что одно из акционерных обществ через сеть магазинов, в том числе, расположенных на территории Кандалакши, осуществлялась продажа различного вида мясной продукции без маркировки, указания наименования и местонахождения производителя товаров, даты изготовления, даты вскрытия упаковки и фасовки, в отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие указанной продукции обязательным требованиям законодательства, а также с истекшим сроком годности.

По результатам проверки прокурор города Кандалакши обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении хозяйствующего субъекта, осуществляющего реализацию указанной продукции, к административной ответственности по статье 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 13 февраля 2019 года заявление прокурора удовлетворено. Общество привлечено к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 300 тысяч рублей с конфискацией порядка 40 килограммов мясной продукции.