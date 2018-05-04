За прошедшие сутки на дорогах Мурманской области задержано 11 нетрезвых водителей

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1426 нарушений правил дорожного движения. 25 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей.

Выявлено 4 нарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 897 нарушений ПДД. 6 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 38 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).