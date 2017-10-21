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Мурманская область. Арктика21.10.17 09:10

За прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали пешеходы

На территории Мурманской области наблюдается учащение наездов на пешеходов, пересекающих проезжую часть.

Так, 19 октября 2017 года примерно в 14 часов 10 минут в Апатитах на улице Ферсмана водитель, управляя автомобилем «Мерседес», допустил наезд на мужчину 87 лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавший обслужен амбулаторно.

19 октября 2017 года около 14 часов 40 минут в Мурманске на проспекте Кирова водитель, управляя автомобилем «Рено», допустил наезд на 25-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.

19 октября 2017 года примерно в 15 часов 30 минут в Мурманске на дворовой территории улицы Полухина водитель, управляя автомобилем «Сузуки», допустил наезд на мужчину 34-х лет. В результате происшествия пострадавший госпитализирован.

19 октября 2017 года около 18 часов 25 минут в Кировске на проспекте Ленина неустановленное лицо, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая госпитализирована.

В связи с этим Госавтоинспекция Мурманской области напоминает пешеходам о мерах безопасности: соблюдение нескольких простых правил уменьшит вероятность аварий­ных ситуаций.

Прежде всего, помните, что пересекать проезжую часть можно только в зоне действия знака «Пешеходный переход», убедившись, что все транспортные средства заметили и пропускают вас. Вдоль дороги двигаться разрешено только по тротуару, в случае его отсутствия – по обочине во встречном направлении. В условиях приближающейся полярной ночи обязательным становится ношение световозвращающих элементов, поскольку они позволяют водителю увидеть пешехода заблаговременно и предотвратить наезд.

Кроме того, риск ДТП увеличивает использование во время пересечения проезжей части мобильных телефонов и наушников, ношение раскрытого зонта и капюшона.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает, что в соответствии со статьей 12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

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