7 мая в 10 часов 10 минут на 13-м километре автоподъезда к Североморску водитель автомобиля «УАЗ», мужчина 1980-го года рождения, допустил наезд на мужчину 1978-го года рождения, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне прямой видимости пешеходного перехода. Пострадавший обслужен амбулаторно.

7 мая в 10 часов 28 минут в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев в районе дома №33а водитель мопеда «Ирбис» при движении в сторону улицы Александра Невского не учел дорожные и метеорологические условия и допустил наезд на препятствие, в результате чего произошло падение с мопеда. Пострадавший обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1402 нарушения правил дорожного движения. 24 нарушения допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей.

Выявлено 6 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1207 нарушений ПДД. 7 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 32 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).