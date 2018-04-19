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Мурманская область. Арктика19.04.18 13:21

За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1545 нарушений ПДД

На дорогах Мурманской области за минувшие сутки зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы, 1 человек погиб.

18 апреля в 5 часов 25 минут на 2-м километе автоподъезда к городу Североморску водитель автомобиля «Рено» не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением транспортным средством и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 26-летний водитель автомобиля «Рено» обслужен амбулаторно.

18 апреля около 8 часов 15 минут в Мурманске на улице Павлова в районе дома №6 водитель автомобиля «ГАЗ-2747», двигавшийся со стороны улицы Радищева в сторону улицы Гвардейской, допустил наезд на женщину 1954-го года рождения. В результате происшествия пострадавшая скончалась в медучреждении. Со слов водителя, в автомобиле отказали тормоза. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

18 апреля около 16 часов на 10-м километе автодороги «Апатиты-Кировск» водитель автомобиля «Митсубиси Монтеро» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями «Фольксваген» и «Митсубиши Аутлендер», которые двигались во встречном направлении. В результате ДТП 41-летний водитель автомобиля «Митсубиши Аутлендер» обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1545 нарушений правил дорожного движения.

44 нарушения допущено пешеходами, 4 - несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.

Выявлено 10 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1343 нарушения ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 15 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

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