За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы.

17 апреля около 20 часов 55 минут в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев водитель автомобиля «Ниссан» при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «Шкода», который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 21-летний водитель автомобиля «Шкода» и 41-летний водитель автомобиля «Ниссан» обслужены амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1583 нарушения правил дорожного движения. 52 нарушения допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 9 водителей.

Выявлено 2 нарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1225 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 47 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).