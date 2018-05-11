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Мурманская область. Арктика11.05.18 12:29

За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1587 нарушений ПДД

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия. В ДТП пострадали 2 человека.

10 мая около 13 часов 30 минут в Мончегорске водитель автомобиля «Хендай», поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 30-летний водитель мотоцикла «Хонда» обслужен амбулаторно.

10 мая около 17 часов 30 минут на 8-м километре Североморского шоссе неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода, который двигался по обочине попутного направления. В результате происшествия 28-летний мужчина госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1587 нарушений правил дорожного движения.

21 нарушение допущено пешеходами, 3 - несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

Выявлено 9 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1255 нарушений ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 24 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

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