При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1615 нарушений правил дорожного движения.

30 нарушений допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.

Выявлено 8 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1247 нарушений ПДД.

3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 46 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).