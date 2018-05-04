За прошедший месяц ветеринарные инспекторы области провели 20 проверок соблюдения требований законодательства

Комитетом по ветеринарии Мурманской области подведены итоги реализации полномочий по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора за апрель. В соответствии с планом состоялось 10 проверок юридических лиц, в том числе рыболовных компаний, учреждений, участвующих в обороте продукции животного происхождения, и молочного завода. Внеплановым проверкам подлежали личные подсобные хозяйства граждан, родовая община коренного малочисленного народа Севера, организация по отлову и содержанию безнадзорных животных, крестьянские и фермерские хозяйства, другие субъекты, занятые поднадзорной деятельностью.



По результатам проведенных 20 проверок государственные ветеринарные инспекторы выдали три предписания, составлено семь протоколов об административных правонарушениях, вынесено шесть постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму более 27 тысяч рублей.



Наиболее распространенным нарушением остается отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемые грузы – животных и продукцию животного происхождения. Кроме того, владельцы личных хозяйств нарушают правила убоя продуктивных животных, что подвергает опасности жизнь и здоровье граждан, приобретающих мясо и мясные продукты, не подвергнутые ветеринарно-санитарной экспертизе.



Также установлены факты приемки молокоперерабатывающими предприятиями сырого молока в сопровождении документов, не отвечающих требованиям технического регламента Таможенного союза.