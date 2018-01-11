За распространение «клубнички» житель Видяево лишится свободы на 2 года

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в Кольском районном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Г., который с августа по декабрь 2016 года, находясь по месту своего жительства в ЗАТО п.Видяево, с помощью компьютерной программы незаконно открыл для общего доступа и копирования неограниченному кругу пользователей Всемирной паутины 4 видеофильма порнографического содержания, в сюжете которых были сцены с несовершеннолетними. Указанные видеозаписи содержались в блоке памяти персонального компьютера виновного.

Действия гражданина Г. квалифицированы по п.п. «а», «г» ч.2 ст.242.1 УК РФ. Данное деяние отнесено к категории тяжких. Подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Суд, согласившись с позицией прокуратуры, признал Г. виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.