«За реальный рост заработной платы!» будут бороться профсоюзы семь дней

На заседании исполкома Федерации независимых профсоюзов России 11 сентября, которое вёл председатель ФНПР Михаил Шмаков, было принято решение о созыве генерального совета ФНПР 30 октября текущего года. В повестку дня предложено включить обсуждение и принятие плана практических действий по реализации решений X съезда ФНПР, ряд других вопросов.

С докладом о подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2019 году выступил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков. Он рассказал об участии членских организаций ФНПР в подготовке акции. В частности, «поступила информация от 59 территориальных объединений организаций профсоюзов и 5-ти общероссийских профсоюзов, было прислано 630 предложений по лозунгам. Сегодня борьба за достойный труд особенно актуальна: экономика страны практически не растет, зарплата остается на низком уровне, зато увеличивается квазианалоговая нагрузка на население и растут его долги по кредитам, процент ипотеки неслыханно высок для развитого государства, что в итоге влияет на рост бедности в стране», - отметил А. Шершуков.

Исполком ФНПР принял решение провести Всероссийскую акцию ФНПР в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом «За реальный рост заработной платы!». Формами коллективных действий профсоюзов с 1 по 7 октября станут пикеты, митинги, заседания трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

В ходе заседания члены исполкома ФНПР утвердили состав Молодёжного совета ФНПР, провели дискуссию о создании Фонда управления целевым капиталом Академии труда и социальных отношений. Кроме того, было обсуждено несколько принципиально важных тем, затрагивающих права и интересы работников и членов их семей. В частности, заслушана информация секретаря ФНПР Олега Соколова. Речь шла о законопроекте, предполагающем запрет в России деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий. «Под предлогом того, что унитарные предприятия способны помешать свободной конкуренции Федеральная антимонопольная служба предлагает изменить их юридический статус на акционерные общества, бюджетные учреждения, либо вообще ликвидировать. Это фактически является попыткой проведения новой приватизации, последствия которой приведут к росту социальной напряженности», - подчеркнул О. Соколов.

Другим, не менее настораживающим шагом властей в отношении трудящихся, является, запущенный в стране механизм, так называемой, «регуляторной гильотины». То есть отмены «мешающих» предпринимателям подзаконных актов, содержащих разные виды федерального государственного контроля. Об этом, выступая перед членами исполкома ФНПР, рассказал заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь. По его словам Минтрудом уже составлены перечни правовых актов, содержащих нормы трудового права и подлежащих первоочередной отмене. «Позиция ФНПР заключается в том, что социально-значимые виды государственного контроля должны быть выведены из под «регуляторной гильотины», - заявил Д. Кришталь. По итогам дискуссии руководителям общероссийских профсоюзов было предложено оперативно направить свои, учитывающие отраслевую специфику, замечания по механизму реализации «регуляторной гильотины», чтобы предотвратить многие негативные последствия (например, снижение уровня охраны труда на производстве) для работников.