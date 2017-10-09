За сбыт наркотиков северянин получил 7 с половиной лет колонии строгого режима

Прокуратурой Мурманской области поддержано государственное обвинение в Мурманском областном суде по уголовному делу в отношении Эдуард П., обвинявшегося в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Подсудимый 7 апреля 2017 года незаконно сбыл в подъезде одного из домов по ул. Хлобыстова в Мурманске наркотическое средство, содержащее героин, своей знакомой. Наркотик был получен им ранее через так называемую «закладку», о которой ему было сообщено через приложение, установленное на мобильном телефоне.

С учетом полного признания подсудимым своей вины, наличия многочисленных смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, приговором Мурманского областного суда мужчине назначено наказание ниже низшего предела - на срок 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.