Километры дорог становятся дороже, но и лучше - МинтрансМурманская область вошла в тройку регионов с самыми дорогими услугами ЖКХ по итогам 2018 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.07.19 16:53

За счёт инвестиционных квот на Северном бассейне построят 4 рыбоперерабатывающих заводов и ярусолов

По итогам аукциона в Росрыболовстве определены доли инвестиционных квот под строительство 4-х рыбоперерабатывающих заводов и ярусолова для Северного бассейна, 9 судов для Дальнего Востока. Объём дополнительных инвестиций составит более 56 млрд рублей.

Торги на понижение доли квот под каждый инвестиционный проект проводились в связи с тем, что количество заявок, прошедших отбор в ходе первого этапа заявительной кампании, превысило объём долей инвестквоты, оставшихся по результатам уже прошедших отборов.

На аукционе распределены доли квот трески и пикши (6,622%) под строительство рыбоперерабатывающих предприятий и судов для Северного рыбохозяйственного бассейна, а также минтая, тихоокеанской сельди (36,831%) под строительство судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

В торгах приняли участие: 5 компаний (АО «АТФ», ООО «Кедр плюс», ООО «Парк», ООО «Причал-Л», ООО Мурман-Карго»), планирующих строительство заводов по переработке трески и пикши на Севере; 2 компании (ООО «РК Вирма», ООО «ДЕФА фишинг») с проектами по строительству судов для добычи трески и пикши на Севере; 8 компаний (ООО «Русский монарх» - два проекта, ООО «Нордеко», ООО «Приморский Муссон», РК им. В.И. Ленина, АО «Акрос», АО «Блаф», АО «Сахалин-лизинг-флот», ООО «Ролиз»), реализующих проекты по строительству судов для добычи минтая и сельди на Дальнем Востоке.

В процессе аукциона от участия отказались ООО «Мурман-Карго» (завод малой мощности по переработке трески и пикши) и ООО «ДЕФА фишинг» (траулер-процессор для добычи трески и пикши).

Таким образом, по итогам третьего этапа отбора инвестиционных проектов Росрыболовством будут закреплены доли инвестиционных квот под строительство: для Северного бассейн - ярусолова-процессора, длиной свыше 55 метров,  завода большой мощности по переработке трески, пикши и иных видов рыб, завода средней мощности по переработке трески, пикши и иных видов рыб, двух заводов малой мощности по переработке трески, пикши и иных видов рыб; для Дальневосточного бассейна - 5 крупнотоннажных траулеров-процессоров, длиной 105 метров и 4-х траулеров-процессоров, длиной от 85 до 95 метров.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаС передачей отраслевых учебных заведений в ведение Минобрнауки снижается уровень подготовки специалистов по морским специальностям
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееГонка начинается: 15 выдвиженцев на одно кресло губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:30«Земля обетованная». Художественный фильм (16+)23:15«Лубянка». Документальный цикл (16+)00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиКилометры дорог становятся дороже, но и лучше - Минтранс-PRO ВалютуКурс евро снизился на 42 копейки, доллар теряет 2 копейки-PRO ЭнергетикуПравительство РФ выделит Мурманской области дополнительные средства на компенсацию расходов, связанных с удорожанием мазута-PRO ЖКХВ июле северянам, переплатившим за тепло в июне, будет произведён перерасчёт. Но это не значит, что дополнительных начислений не будет-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 286 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика