За счёт инвестиционных квот на Северном бассейне построят 4 рыбоперерабатывающих заводов и ярусолов

По итогам аукциона в Росрыболовстве определены доли инвестиционных квот под строительство 4-х рыбоперерабатывающих заводов и ярусолова для Северного бассейна, 9 судов для Дальнего Востока. Объём дополнительных инвестиций составит более 56 млрд рублей.

Торги на понижение доли квот под каждый инвестиционный проект проводились в связи с тем, что количество заявок, прошедших отбор в ходе первого этапа заявительной кампании, превысило объём долей инвестквоты, оставшихся по результатам уже прошедших отборов.

На аукционе распределены доли квот трески и пикши (6,622%) под строительство рыбоперерабатывающих предприятий и судов для Северного рыбохозяйственного бассейна, а также минтая, тихоокеанской сельди (36,831%) под строительство судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

В торгах приняли участие: 5 компаний (АО «АТФ», ООО «Кедр плюс», ООО «Парк», ООО «Причал-Л», ООО Мурман-Карго»), планирующих строительство заводов по переработке трески и пикши на Севере; 2 компании (ООО «РК Вирма», ООО «ДЕФА фишинг») с проектами по строительству судов для добычи трески и пикши на Севере; 8 компаний (ООО «Русский монарх» - два проекта, ООО «Нордеко», ООО «Приморский Муссон», РК им. В.И. Ленина, АО «Акрос», АО «Блаф», АО «Сахалин-лизинг-флот», ООО «Ролиз»), реализующих проекты по строительству судов для добычи минтая и сельди на Дальнем Востоке.

В процессе аукциона от участия отказались ООО «Мурман-Карго» (завод малой мощности по переработке трески и пикши) и ООО «ДЕФА фишинг» (траулер-процессор для добычи трески и пикши).